في 6 نقاط.. التفاصيل الكاملة لزيادة المعاشات والأجور خلال 2024

بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية، بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، تتضمن زيادة في المعاشات والأجور لمختلف العاملين في الدولة، لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يهتم العديد من المواطنين بمعرفة موعد زيادة المعاشات والأجور 2024، وتفاصيل تطبيقها.

وفي هذا الصدد يرصد «الوطن» في السطور التالية أبرز النقاط لزيادة المعاشات والأجور 2024، ومواعيد تطبيقها ونسبة الزيادة والفئات المستحقة.

التفاصيل الكاملة لزيادة المعاشات والأجور 2024

- تصرف زيادة المعاشات والأجور 2024 للفئات الأكثر احتياجا.

- ستضمن الزيادة الجديدة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، بهدف تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي.

- متوقع صرف زيادة المعاشات 2024 قبل شهر رمضان المبارك.

- تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات والأجور سيكون ضمن الموازنة الحالية للدولة.

-زيادة المعاشات 2024 ستكون بنسبة 15%، وفقا لقانون العمل 148.

- زيادة المعاشات تكون 15% من الأجر الأساسي للعامل.

زيادة المعاشات والأجور 2024

وجاء توجيه الرئيس السيسي لوزارة المالية بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، وزيادة المعاشات والأجور 2024، في إطار مساعدة المواطنين في تحمل أعباء الحياة، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولتوفير حياة كريمة للمواطنين.