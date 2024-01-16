موعد صرف زيادة أصحاب المعاشات للمرة الخامسة

يستحق 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات الزيادة الاستثنائية الخامسة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 300 جنيه، والتي سيتم صرفها يوم 1 من شهر فبراير المُقبل 2024.

المرة الخامسة في شهر فبراير المُقبل

خلال شهر سبتمبر الماضي، أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات، وبدأ المواطنون صرفها في شهر أكتوبر الماضي 2023، وخلال شهر فبراير المُقبل تكون هذه المرة الخامسة التي يتم فيها صرف الزيادة.

الزيادة السنوية 15% بنص القانون

وينتظر المواطنون الذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص الزيادة الخاصة بالمعاشات قريبًا التي تكون قيمتها 15% بنص القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

الإعلان قريبا عن الزيادة

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الزيادة قريبًا، وحسب إحصائية صدرت عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تبلغ قيمة المعاشات التي تم صرفها خلال العام المالي 2022/2023، بقيمة 340 مليار جنيه، وذلك بخلاف عام 2013/2014 إذ كانت تبلغ 86.5 مليار جنيه.