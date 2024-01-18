رئيس مدينة مرسى مطروح يقود حملة لإزالة سوق المستعمل بعد شكاوى المواطنين

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح، شن حملة مكبرة قادها لإزالة سوق الأغراض المستعملة والذي يطلق عليه «سوق المعاذير» للأثاث المستعمل والخردة بأنواعها بمنطقة عمارات الطبية والشوارع المتفرعة في وسط المدينة، وذلك بعد احتلال وتعدي الباعة للأرصفة وغلق الشارع.

إزالة السوق استجابة لشكاوي المواطنين

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إن شكاوى المواطنين تعددت من سوق المعاذير، وعلي الفور جرى الاستجابة لأهالي المنطقة من خلال الحملة المكبرة من إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة وبالتعاون مع شرطة المرافق.

رفع إشغالات الأغراض المستعملة من الشارع

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح، أعمال حملة إزالة مكبرة نفذت أعمال رفع إشغالات الطريق المخالفة في سوق الأغراض المستعملة بداية من الشارع الجديد المؤدي إلى عمارات المنطقة الطبية والشوارع الفرعية، بالإضافة إلى استمرار عمل الحملة بشارع الثانوية وشارع عمر المختار، وجري التنبيه علي المخالفين وأصحاب المحال التجارية أكثر من مرة بعدم تكرار المخالفة.

ضبط محل تعبئة أسطوانات البوتاجاز بدون ترخيص

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح علي ضبط محل يقوم بتعبئة أسطوانات البوتاجاز بدون ترخيص مما يهدد حياة المواطنين، وجري المصادرة والتحفظ علي الموجود بالمحل، ووجه باستمرار الحملات اليومية على مدار اليوم لفرض الانضباط بالشارع وإزالة كل ما هو مخالف، ويعوق حركة سير المواطنين وليضمن السيولة المرورية بالشوارع والميادين العامة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات علي الأسواق والمحال التجارية المخالفة بالتزامن مع انتشار للباعة الجائلين في المنطقة الطبية والشوارع المجاورة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم وضع إشغالات على الأرصفة والطريق بالمخالفة للقانون، تفاديا للتعرض للمسألة القانونية وتوقيع غرامات مالية حفاظ علي الشكل الحضاري والسياحي لمدينة مرسى مطروح.