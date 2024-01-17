إحلال شبكات الصرف الصحي لعمارات حي الشروق في مرسى مطروح

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات ووصلات الصرف الصحي في عمارات مساكن الكيلو 7 بحي الشروق، أكبر أحياء مدينة مرسى مطروح.

تحسين خدمة الصرف الصحي

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، إن المشروع يهدف إلى تحسين خدمة الصرف الصحي للمنطقة والحد من التلوث البيئي والصحي، والتي تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بتنفيذه بالتنسيق مع محافظة مطروح.

شبكة صرف صحي لـ110 عمارات سكنية

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أنه جري الانتهاء من المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ المشروع وعددهم 3 مراحل، وتبدأ من منطقة ميدان الكيلو 7 وحتى منطقة المزلقان، حيث أن المرحلة الأولى تتضمن 40 عمارة سكنية تمثل نسبة 35% من إجمالي العمارات المستهدفة، والبالغ عددها 110 عمارات سكنية في حي الشروق.

تحديد وصلات الصرف بالعمارات وربطها بالشبكة

وأشار رئيس شركة المياه في مطروح إلى أن الأعمال المنفذة تضمنت إحلال وتجديد وصلات الصرف الصحي بالعمارات وتوصيلها بالشبكات، وتغيير بعض القوائم المتهالكة في بعض العمارات، وسيتم البدء في تطهير هذه الوصلات استعدادا لدخولها في خدمة الصرف الصحي خلال الأسبوع المقبل، يعقبها البدء فى أعمال المرحلتين الثانية والثالثة، لافتاً إلي تقدم المشروع، بجهود العاملين بالشركة، وحثهم على الإلتزام بالجودة والمواعيد والمواصفات الفنية، والحفاظ على سلامة العمال والمواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل سير العمل.