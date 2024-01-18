ضبط 3 متهمين بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية في سوهاج

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن سوهاج، أنّ 3 عاملين لـ2 منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة مركز شرطة المنشأة، يديرون ورشة بمنزلهم لتصنيع وبيع الأسلحة النارية دون ترخيص، مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنشأة والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالورشة،. وعُثر بحوزتهم على 18 قطعة سلاح ناري عبارة عن «3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات، طبنجة بخزينتها، و14 فرد محلي»، والأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع، واتخذت الإجراءات القانونية.