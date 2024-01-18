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ضبط 3 متهمين بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية في سوهاج

كتب:

محمد بركات
01:52 م | الخميس 18 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن سوهاج، أنّ 3 عاملين لـ2 منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة مركز شرطة المنشأة، يديرون ورشة بمنزلهم لتصنيع وبيع الأسلحة النارية دون ترخيص، مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنشأة والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالورشة،. وعُثر بحوزتهم على 18 قطعة سلاح ناري عبارة عن «3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات، طبنجة بخزينتها، و14 فرد محلي»، والأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع، واتخذت الإجراءات القانونية.

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