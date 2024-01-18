موعد فتح باب التقديم لمسابقة الأوقاف 2024.. 2000 فرصة عمل

ينتظر الكثيرون موعد التقديم في مسابقة الأوقاف 2024، لاسيما بعد أن أعلن جهاز التنظيم والإدارة عن لينك التقديم في المسابقة الحكومية 2024 منها وزارة العدل والبريد المصري والتربية والتعليم، والطب الشرعي، إلا أنَّ مسابقة الأوقاف لم يتم فتح باب التقديم لها حتى الآن، فمتى موعد فتح باب التقديم لمسابقة مسابقة الأوقاف 2024؟.

مسابقة الأوقاف 2024

وذكرت مصادر مطلعة من وزارة الأوقاف، أنَّ موعد فتح باب التقديم في مسابقة الأوقاف 2024 للمسابقة سيكون بدءا من 30 يناير الجاري، وسيتمّ إعلان لينك التقديم من على بوابة المسابقة الحكومية من هنا.

وأكّدت وزارة الأوقاف، أنَّ مسابقة الأوقاف 2024 تشمل 2000 فرصة عمل للأئمة والخطباء والعمال.

شروط مسابقة الأوقاف 2024

وأعلنت عن شروط الالتحاق في مسابقة الأوقاف 2024 للأئمة ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا، كما أنَّه لأول مرة سيتمّ السماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية.

وحول الأوراق المطلوبة في مسابقة الأوقاف 2024 تشمل صورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وشهادة التأهيل الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، وصورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية على أن تكون موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أما مسابقة العمال التابعة لوزارة الأوقاف، أكّدت أنَّه في مسابقة الأوقاف 2024، ستكون متاحة لمستوى المؤهل الدراسي الأقل من متوسط سواء الحاصل على الشهادة الإعدادية العادية أو الإعدادية الأزهرية.