شروط التقديم على وظائف الأزهر و«الأوقاف».. والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الأوقاف شروط مسابقة تشغيل 1000 خطيب وإمام، و1000 عامل، وذلك داخل جامع الأزهر والجامعة، والتي جاءت كالتالي:

- ألا يزيد عمر المتقدم للمسابقة عن 40 عاما.

- السماح للحاصلين على تقدير «مقبول» من التخصصات المناسبة للتقديم.

- ستوى المؤهل الدراسي أقل من متوسط «الإعدادية العادية أو الإعدادية الأزهرية».

- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

- أن يكون المتقدم وسليمًا من الأمراض البدنية والعقلية.

مستندات وظيفة إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف 2024

وحدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة، التي جاءت كالتالي:

- الصورة الشخصية.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي «وجهان».

- صورة ضوئية من صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «وجهان».

- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة».

- صورة ضوئية من المؤهل الأعلى إن وجد .

- صورة ضوئية من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف العامة.

الجامع الأزهر يعلن وظائف جديدة

وأعلن الجامع الأزهر مساء أمس فتح باب التقديم لـ50 وظيفة محفظ قرآن كريم ومعلم تجويد وقراءات بالرواق الأزهري بمحافظة الوادي الجديد.

وجاءت شروط التقديم للوظائف كالتالي:

- أن يكون المتقدم مقيمًا بمحافظة الوادي الجديد.

- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف سواء جامعة الأزهر أو معاهد القراءات أو الثانوية الأزهرية.

- أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- أن يجتاز المتقدمم اختبار حفظ القرآن الكريم بالتجويد بالنسبة المقررة والمقابلة الشخصية، وذلك لمدة عام، بنظام المكافأة الشهرية المقررة، وللتقديم طلب للعمل بالتحفيظ بالأروقة الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد أضغط هنا

وأعلنت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بجامعة الأزهر أن من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها، التوجه إلى مقر اللجنة الفنية بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالجامعة.

شروط التقديم في وظائف جامعة الأزهر

- ان يكون المتقدم من العاملين بجامعة الأزهر على الدرجة الأولى التخصصية أو درجة كبير.

- ألا يكون المتقدم محال إلى أي محاكم تأديبية أو جنائية.

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة

بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات.

صورة بطاقة الرقم القومى سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها

صورة من آخر مؤهل

رقم الهاتف