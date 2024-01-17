2000 فرصة عمل.. تفاصيل وموعد التقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2024

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موعد التقديم لمسابقة وظائف وزارة الأوقاف 2024 والتي توفر 2000 فرصة عمل للأئمة والعمال بالوزارة، مؤكدا أن فتح باب التقديم سيتم من خلال إعلان الرابط الخاص به وقبل نهاية الشهر الجاري.

شروط وظائف وزارة الأوقاف 2024

وأكد وزير الأوقاف، أن شروط وظائف وزارة الأوقاف 2024 التي تبلغ 2000 فرصة عمل منها 1000 للخطباء والأئمة، و1000 وظيفة عامل.

وعن شروط مسابقة وظائف الأوقاف 2024 والخاصة بالأئمة والعمال، تشمل ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما، كما أنه لأول مرة سيتم السماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة، بالتقدم في إعلان الأئمة.

أما مسابقة العمال فمتاحة لمستوى المؤهل الدراسي الأقل من متوسط «الإعدادية العادية أو الإعدادية الأزهرية».

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف 2024

ونشرت وزارة الأوقاف، الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف 2024 وهي:

1- صورة شخصية.

2- صورة المؤهل الدراسي.

3- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

4- صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

5- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة».

6ـ صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.