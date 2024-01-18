تطهير 93 كيلومترا من ترع الري الزراعي في كفر الشيخ

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، استمرار عمليات تطهير عدد من ترع الري الزراعي، موضحاً أنه تم تطهير 93 كيلومترا من الحشائش، والتي تعمل على تسهيل ونقل مياه الري للأراضي بالمحافظة.

تطهير عدد من الترع في الرياض وسيدي سالم

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن عمليات التطهير لـ ترع الري الزراعي، بمركزي الرياض، وسيدي سالم، تعود بالنفع على المزارعين، كونها أحد الشرايين الحيوية لعملية نقل مياه الري للأراضي، أثناء زراعة المحاصيل الشتوية مثل: «البرسيم، والشعير، والفول والقمح، والبنجر، والكتان، والخضراوات المتنوعة»، ولذلك تستمر عمليات تطهير الترع بكافة قرى ومراكز المحافظة.

حفر وتطهير جميع الترع حتى نهاية يناير

وأشار ناجح غربية إلى أن عمليات حفر وتعميق الترع، تأتي في إطار النهوض بعمليات جريان الماء بسهولة، دون وجود أي عراقيل تذكر، والتي تهدف إلى توفير كافة سبل الراحة والأمان للمزارعين في شتى ربوع محافظة كفر الشيخ، مع توفير جميع الخدمات الزراعية للفلاحين من ري، وإرشاد زراعي.