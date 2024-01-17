محافظ بورسعيد يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير وانتظام امتحانات الصف الثالث الإعدادي داخل مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين ومدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، برفقة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وقيادات التعليم مرافقين له خلال الزيارة.

الامتحان بنظام البابل شيت

كما تفقد محافظ بورسعيد لجان الامتحان، واطلع على الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية، وحرص على سؤال الطلاب حول مدى ارتباط الأسئلة في مادة العلوم بالمنهج الدراسي وآرائهم في الامتحان بشكل عام، مشيرا إلى أن الامتحانات تجرى بنظام «بابل شيت» للعام الثالث على التوالي بعد تعميمها على صفوف المرحلة الإعدادية في تجربة رائدة لتعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

13785 طالب بالشهادة الإعدادية

وأكد محافظ بورسعيد أن تعليم بورسعيد أنهى استعداداته لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية طبقا للجداول المعلنة مسبقا، مشيرا إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين يحق لهم دخول الامتحانات حتى الآن هو 13785 طالب وطالبة، منوها أن الامتحانات سوف تعقد من خلال 69 لجنة.

وشدد المحافظ، على استمرار توفير كافة سبل الراحة للطلاب ، لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان، متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق .

جدير بالذكر، أن الامتحانات بدأت صباح اليوم الأربعاء 17 يناير الجاري في تمام التاسعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمادة العلوم بالفترة الأولى يليها امتحان مادة الحاسب الآلي بالفترة الثانية وتنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري .