الدكتور هاني هلال رئيسا لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية 

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية، انتخاب الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق رئيسا لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية خلفا للسفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي والتى انتهت الفترة الثانية لسيادتها لرئاسة مجلس الأمناء طبقا اللوائح الجامعة.

جاء الانتخاب بعدما اطلع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا خلال اجتماعه اليوم فى دورته السابعة والعشرين، على خطاب الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الموجه لمجلس الأمناء والذى يتضمن ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدكتور هاني هلال لمنصب رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وطرح ذلك للموافقة بانتخابه خلال اجتماع مجلس الأمناء

تفاصيل مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية

الاجتماع شهد حضور ايموتو ساتشيكو نائب رئيس هيئة التعاون الدولي الياباني (جايكا) و الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة والسفير اليابانى أوكا هيروشي، والدكتور شوجى هاشيموتونائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الإقليمية والدولية، والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية، والدكتور فوكودا نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي، وأعضاء مجلس الأمناء من الجانبين المصري والياباني وعمداء الكليات والمراكز بالجامعة.

شكر للسفيرة فايزة أبو النجا

وخلال كلمته بالاجتماع رحب الدكتور هاني هلال رئيس مجلس الأمناء بالحضور في اجتماع مجلس الأمناء الخاص بالجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا السابع والعشربن واستهل حديثه بالإشادة بجهود معالي السفيرة فايزة أبو النجا للارتقاء بالجامعة وما قدمته لها مشيرا الى انها صاحبة فكرة انشاء كما قامت بتوقيع اتفاقية انشاء الجامعة مع الجانب الياباني.

كما رحب هلال بالأعضاء الجدد بالمجلس وهم المهندس ماسامي واتانلبي مساعد الوزير للشؤن الدولية بوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم باليابان والدكتور أحمد الجوهري الرئيس الأسبق للجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور أحمد أبو زيد مدير مكتبة الإسكندرية.