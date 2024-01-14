الجامعة اليابانية: الامتحانات تعتمد على الفهم وتقيس مستوى تحصيل الطالب

أكد الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات في الجامعة تتم وفقا للنموذج الياباني الذي تتبناه الجامعة، حيث لا تعتمد على الحفظ والتلقين بل تعتمد على الفهم وتقيس مستوى تحصيل الطالب وقدرته على التفكير وحل المشكلات.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش تفقده انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة المصرية اليابانية اليوم.

وأشار نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية والتعليم، إلى أن أعمال الامتحانات تمضي بسهولة ويسر دون رصد أي مشكلات.

متابعة امتحانات الجامعة اليابانية

وأجرى جولة داخل عدد من لجان الامتحانات بكليات هندسة التصميم الإبداعي، وهندسة مصادر الطاقة والكيمياء والبيئة والبتروكيمياويات وهندسة الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات وإدارة الأعمال والإنسانيات وبرامج الصيدلة والفنون والتصميم والعمارة.

قواعد العملية الامتحانية في الجامعة اليابانية

واطمأن خلالها على قواعد العملية الامتحانية المتمثلة في حسن سير الامتحانات وانضباط اللجان وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات مع توفير كافة الخدمات للطلاب ومراعاة تقليل الكثافة الطلابية داخل لجان الامتحانات.