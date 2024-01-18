ما سبب ارتفاع درجات الحرارة في ذروة فصل الشتاء؟.. «الأرصاد» تجيب

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شهدته جميع الأنحاء على مدار اليومين الماضيين، ما أدى إلى تساؤل الكثيرين حول حالة الطقس التي تتميز بانخفاض درجات الحرارة في مثل هذا الوقت من كل عام، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة في ذروة فصل الشتاء

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أننا في الوقت الحالي نتأثر بكتل هوائية صحراوية، والتي تتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، ويتزامن ذلك مع تأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وعدم وجود أي سحب مؤثرة تحجب أشعة الشمس، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة في هذا الوقت من العام الذي يتميز بانخفاض درجات الحرارة كل عام.

ولفتت منار غانم في تصريح لـ «الوطن» إلى أن درجات الحرارة تكون أعلى من المعدل الطبيعي بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات، ومن الممكن أن تزيد إلى 6 درجات، إذ أنَّ المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة في مثل هذا الوقت من العام 19 درجة مئوية، ولكننا نسجل في الفترة الحالية درجات حرارة تصل إلى 23 و24 درجة مئوية في معظم محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 19 يناير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 08 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجات مئوية.