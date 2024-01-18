محافظ الشرقية: أجواء امتحانات الشهادة الإعدادية هادئة والأسئلة من المنهج

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتظام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وعدم تلقي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور أو المعلمين.

انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب

وكان محافظ الشرقية تفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمدارس مدينتي أبو حماد والزقازيق وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

مستوى الأسئلة الموضوعة بامتحان اللغة العربية

وتفقد المحافظ مدرسة الشهيد أحمد سمير شحاته للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والتي تضم 14 لجنة امتحانية تستوعب 283 طالبة واطمأن من الطالبات على مستوى الأسئلة الموضوعة بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء مؤكداً أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام الامتحانات بمدرسة الجمهورية الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والتي تضم لجنتين لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية لاستيعاب 38 طالب وطالبة ولجنة لطلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية لاستيعاب 8 طلاب وتبادل معهم علامة (أحبك) بلغة الإشارة الخاصة بهم متمنياً لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق والحصول على أعلي الدرجات ومواصلة التفوق العلمي.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد مدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والتي تضم 18 لجنة تستوعب 349 طالب وطالبة مؤكدا أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة وتهيئة الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات وتوفير التهوية والاهتمام بأعمال النظافة وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب بالتنسيق مع مديرية الأمن.

كما حرص المحافظ على متابعة سير انتظام امتحانات الصف الثاني الثانوي شعبة علمي علوم بالمدرسة والتي تضم 9 لجان لاستيعاب 179 طالب وطالبة لتأدية الامتحان في مادة الفيزياء معرباً عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة.

ومن جهته أوضح محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 والتي انطلقت اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 في مادة الدراسات الاجتماعية يبلغ 141502 طالب وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.