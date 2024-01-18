«تعليم الغربية»: لا شكاوى من امتحانات اليوم الثاني للشهادة الإعدادية

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة والبالغ عددهم 87 ألف 68 طالب، أدوا امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الدينية، اليوم، في 412 لجنة، كما أدى 3492 طالب من طلاب الإعدادية المهنية الامتحان في 25 لجنة، في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، على مستوى الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

جولات ميدانية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انه تابع سير امتحانات اليوم الثاني من امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، بتفقد عدد من اللجان واطمئن على حسن سير الامتحان بجميع اللجان، وعدم وجود أي شكاوى من امتحان الجبر والإحصاء، ومطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الواردة من وزارة التربية والتعليم.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية

وأوضح أن هناك تعليمات مشددة طوال أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية، بالعمل على توافر الهدوء والمناخ المناسب لجميع الطلاب، موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير العناية الطبية اللازمة، و منع اصطحاب التليفون المحمول تماماً، سواء للطالب أو الملاحظ ، وضرورة التأكد يومياً من شخصية الطالب الممتحن من خلال بطاقات تحقيق الشخصية، ومطابقة تواجد كل طالب بكشوف المناداة الموجودة بكل لجنة، والتي تم إعدادها من قبل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

كما وجه « حسن » بتحرير استمارة غياب للطالب الغائب، والتوقيع عليها من قبل السادة الملاحظين، وعدم السماح بدخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة طوال فترة سير الامتحان، بالإضافة إلى تحقيق التباعد المناسب بين جميع الطلاب داخل كل لجنة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والطالبات على مستوى جميع الإدارات التعليمية، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة بكل لجنة، وضرورة تواجد الزائرة الصحية بصفة يومية من بداية اللجنة وحتى نهايتها.