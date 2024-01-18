رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وكيل «تعليم قنا» يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية ويحيل 17 معلما للتحقيق

كتب:

رجب آدم
12:44 م | الخميس 18 يناير 2024
وكيل تعليم قنا يتفقد لجان الامتحانات

وكيل تعليم قنا يتفقد لجان الامتحانات

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا فتح مظاريف الأسئلة بمدرسة السمطا بحري الإعدادية التابعة لإدارة دشنا التعليمية في ثاني يوم من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية . 

امتحانات الشهادة الإعدادية 

تأكد الوكيل من الطلاب عن مدى وضوح امتحان مادة الجبر وتطابقها مع مواصفات الورقة الامتحانية، وشدد على الالتزام بكافة القرارات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحان و إحكام إغلاق أبواب المدرسة.

وفي سياق آخر تابع مدير تعليم قنا انضباط أعمال الامتحانات لصفوف النقل بمدرسة دشنا الثانوية الصناعية العسكرية وبرفقته طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية و أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

إحالة عدد من المعلمين للتحقيق

وأحال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، 17 من معلمي المدرسة إلى التحقيق لعدم وجودهم حال الزيارة رغم توقيعهم حضور، كما وجه لتفعيل مشروع رأس المال بالمدرسة و تحسين مستوى النظافة بها .

اقرأ المزيد:

خطة «تعليم قنا» لمواجهة الغش في امتحانات الإعدادية.. مظاريف بلاستيكية

بالأسماء.. «تعليم قنا» تعلن الفائزين في المسابقة الثقافية والقراءة الحرة

وكيل «تعليم قنا» يتفقد لجان الامتحانات في إدارة أبو تشت

«تعليم قنا» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة التلميذ المثالي

«تعليم قنا» تسلم الشهادات المؤمنة لخريجي المبادرة الرئاسية «1000 معلم»

«تعليم قنا» يدشن وحدة مهنية لحل مشكلات المعلمين في المدارس

«تعليم قنا» تعلن الانتهاء من استعدادات امتحانات نصف العام
بقلم رجب آدم