وكيل «تعليم قنا» يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية ويحيل 17 معلما للتحقيق

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا فتح مظاريف الأسئلة بمدرسة السمطا بحري الإعدادية التابعة لإدارة دشنا التعليمية في ثاني يوم من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية .

امتحانات الشهادة الإعدادية

تأكد الوكيل من الطلاب عن مدى وضوح امتحان مادة الجبر وتطابقها مع مواصفات الورقة الامتحانية، وشدد على الالتزام بكافة القرارات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحان و إحكام إغلاق أبواب المدرسة.

وفي سياق آخر تابع مدير تعليم قنا انضباط أعمال الامتحانات لصفوف النقل بمدرسة دشنا الثانوية الصناعية العسكرية وبرفقته طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية و أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

إحالة عدد من المعلمين للتحقيق

وأحال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، 17 من معلمي المدرسة إلى التحقيق لعدم وجودهم حال الزيارة رغم توقيعهم حضور، كما وجه لتفعيل مشروع رأس المال بالمدرسة و تحسين مستوى النظافة بها .