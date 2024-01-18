تحذيرات من 3 ظواهر بنوة «الغطاس» في المحافظات.. تبدأ غدا

حذرت غرف عمليات الأزمات والطوارئ بعدد من المحافظات الساحلية، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، من حدوث 3 ظواهر جوية طبيعية وذلك مع حلول أول يوم لنوة الغطاس والتي من المتوقع أن تأتى غدا الجمعة، والتي تستمر حتي منتصف ليل يوم الأحد من الأسبوع المقبل، وفقا لجدول النوات.

شبورة مائية وضباب وأمطار في نوة عيد الغطاس

وجاءت تحذيرات غرف الأزمات والطوارئ بالمحافظات، عن انتشار كبير للشبورة المائية منذ الساعات الأولي من فجر يوم الجمعة، وذلك خلال أيام الجمعة، والسبت، والأحد، علي مدار استمرار النوة، والتي بدورها تحجب الرؤية علي الطرق الرئيسية والفرعية، ثم حدوث انتشار كثيف للضباب وهو أمر يعرقل حركة سير السيارات بشكل كبير جراء انعدام الرؤية الأمامية علي الطرق، يليها هطول أمطار متوسطة إلي خفيفة علي المحافظات الساحلية ومدن القناة خلال نوة الغطاس.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات

كما أعلنت غرف الأزمات والطوارئ بالمحافظات رفع درجة الاستعداد القصوى خلال حدوث نوة الغطاس مع حلول يومها الأول ليوم الجمعة 19 يناير الجاري، وحتي موعد انتهائها 21 من ذات الشهر، ومطالبين قائدي السيارات بتوخي الحظر أثناء السير علي الطرق في الساعات الأولي، حفاظاً علي حياتهم، علاوة علي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء فترات الليل لانخفاض درجات الحرارة ليلا.