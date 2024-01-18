قصي الخولي يودع والده: وداعا سيدي ومعلمي

سيطرت حالة من الحزن الشديد على الفنان قصي الخولي، بعد دفن جثمان والده منذ قليل، في كنيسة ماريوسف - الجنينة - ضهر صفرا - طرطوس في سوريا.

قصي الخولي حزين لفراق والده

وظهر على وجه الفنان قصى الخولي علامات الحزن الشديد أثناء توديع والده الذي رحل عن عالمنا، بعد إصابته بفشل كلوي خلال وجوده في أحد المستشفيات.

موعد عزاء والد قصي الخولي

وكشف الفنان قصي الخولي عن موعد العزاء عبر حسابه الشخصي على فيس بوك قائلا: «تقبل التعازي في صالة فندق القيصر- أوتوستراد طرطوس اللاذقية - يوم الخميس من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 2 ومن الساعة 5 حتى الساعة 8 مساء».

وفاة والد قصي الخولي

وكتب قصي عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «إلى اللقاء سيدي ومعلمي وداعا يا أبو قصي، وداعا عميد وداعا يا أبو قصي.. من آمن بي وإن مات فسيحيا».