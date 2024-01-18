3 أحداث شغلت الوسط الفني خلال 24 ساعة.. بينها وفاة ملحن معروف

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث التي شغلت الوسط والسوشيال ميديا، ونستعرضها في السطور التالية.

تعرض فادي خفاجة لحادث

تعرض الفنان فادي خفاجة لحادث سيارة بأحد شوارع مدينة نصر خلال ظهوره في «لايف» على تطبيق «تيك توك»، وتم نقله إلى أحد المستشفيات والذي مكث فيها ساعات لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة، وخرج منها لاستكمال العلاج في المنزل، حسبما أكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن».

طليقة شريف منير تتعرض لحادث سير

كما تعرضت لورا عماد طليقة الفنان شريف منير هي الأخرى لحادث، ونشرت عبر صفحتها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام صورة لسيارتها وهي محطمة، مؤكدة أنها لم يسبق لها وعملت حادث سير فهذه المرة الأولى وتحمد الله أن الحادث لم ينتج عنه خسائر في الأرواح.

وفاة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

وتوفى صباح أمس المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وأعلنت الخبر المطربة ريهام عبدالحكيم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «البقاء والدوام لله.. المايسترو عبد الحميد عبد الغفار في ذمة الله، ربنا يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته.. دعواتكم له بالرحمة».