وفاة والد الفنان قصي خولي بعد إصابته بفشل كلوي

رحل عن عالمنا الإعلامي عميد خولي، والد الفنان قصي خولي، وذلك بعد إصابته بفشل كلوي إثر تواجده في أحد المستشفيات.

وفاة والد قصي خولي

ونعت وزارة الإعلام في سوريا رحيل الإعلامي عميد خولي والد الفنان قصي خولى من خلال بيان رسمي.

وقدمت نقابة الفنانين في دمشق نعيا خاصا للفنان قصي خولي على رحيل والده من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك جاء فيه «تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي ليكن ذكره مؤبدا إنا لله وإنا إليه راجعون».