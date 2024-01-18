«السياحة»: إتاحة تأشيرة دخول مصر إلكترونيا لمواطني 180 دولة

شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية التي عٌقدت ضمن فعاليات المؤتمر السياحي الذي تنظمه إحدى كبريات الشركات العالمية في تكنولوجيا معلومات السفر والسياحة في القاهرة، وذلك بحضور أكبر وكلاء السياحة والسفر في أفريقيا وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا.

35 مديرا تنفيذيا من ممثلي كبريات وكالات السياحة والسفر

وأفادت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، بأن المؤتمر شارك به 35 مديرا تنفيذيا من ممثلي كبريات وكالات السياحة والسفر من دول كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان ونيجيريا وسلطنة عُمان وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية وتركيا.

وقالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتسليط مزيد من الضوء على الإمكانيات السياحية الهائلة والمتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، منوهة إلى استراتيجية الوزارة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، مما يعكس التزام مصر بمواكبة محاور وأطر التنمية العالمية.

30 مليون سائح بحلول عام 2028

وأضافت أن سياسة الوزارة من أجل الترويج للمقصد السياحي المصري ترتكز على إبرازه كوجهة سياحية مميزة ومستدامة تزخر بالآثار والثقافة الغنية والموارد الطبيعية المتنوعة، مشيرة إلى الهدف الطموح الذي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه، هو الوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأكدت أن وزارة السياحة تضع نصب أعينها التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين، وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن، والتأكد من حصول السائح على ما وٌعد به من تجربة سياحية متميزة، لافتة إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يعد عاملا هاما لجذب السائحين نظرا لقربها من العديد من الأسواق السياحية المصدرة للسياح لمصر.

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار إلى التيسيرات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية لتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية لدخول مصر، إذ يمكن لمواطني أكثر من 180 دولة الحصول على التأشيرة إلكترونيا من خلال البوابة المخصصة لذلك، كما يمكن لمواطني 80 دولة الحصول على التأشيرة عند الوصول، فضلا عن إمكانية الحصول على تأشيرة متعددة الدخول طويلة الأجل سارية لمدة 5 سنوات من خلال أي من البعثات الدبلوماسية لمصر والبالغ عددها 120 بعثة حول العالم.

وأوضحت أن المقصد المصري يحظي بإشادات عديدة في وسائل الإعلام الدولية، بالإضافة إلى اختيار مصر ضمن قائمة محرك البحث جوجل لأكثر 10 مقاصد سياحية بحثا خلال عام 2023، كما تم تسليط الضوء عليها باعتبارها المقصد الأكثر رواجًا وإقبالا في قارتها خلال عام 2023.

وعلى هامش المؤتمر، التقت شلبي مع مسؤولي الشركة المنظمة للمؤتمر، وتم بحث السبل المختلفة للترويج إلى المقصد السياحي المصري من خلال منصات الشركة على مستوى العالم حتى يتسنى عرضه على شركات السياحة بشكل متميز، بالإضافة إلى بحث الآليات المختلفة لتقديم الدعم التكنولوجي للمتاحف والمواقع الأثرية.