الغردقة تجذب آلاف السائحين في الشتاء.. طقس دافئ وأماكن للفسح

مع اقتراب إجازة نصف السنة، يبحث المواطنون عن أكثر المدن الدافئة في الشتاء، حيث تضم محافظات مصر، عددًا من المدن السياحية الدافئة وتأتي في مقدمتها الغردقة.

الغردقة مشتى دافئ

يقول بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الغردقة من أفضل المدن الشتوية لقضاء إجازة نصف السنة، إذ إنّ درجات الحرارة بها معتدلة، وفقًأ لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

ويؤكد نقيب المرشدين السياحيين، أنّ أشعة شمس تشرق طوال اليوم نهارًا، والغردقة أقل تعرضًا لسقوط الأمطار، وتشهد توافد الزائرين من المصريين والأجانب طوال فصل الشتاء.

أفضل الأماكن الشتوية

وأشار إلى أنّ الغردقة تضم عددًا من أماكن الفسح والخروجات، منها متحف الغردقة والرمال والأحياء المائية، فضلا عن احتوائها على أكبر مدينة ملاهي في الشرق الأوسط، ومارينا سياحي عالمي، يضم مارينا اليخوت، ومحلات سياحية وبارزارت ومطاعم وكافيهات ومكاتب حجز رحلات بحرية، وألعاب أطفال وغواصة ومماشي سياحية عامة، وجزر بحرية تجذب آلاف الزائرين شتاءً.