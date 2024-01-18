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تعاون يسرا محنوش وسعد لمجرد في كليب «عندي فكرة»

كتب:

ضحى محمد
01:37 م | الخميس 18 يناير 2024
سعد لمجرد

سعد لمجرد

بعد فترة طويلة من التحضيرات، ينطلق كليب جديد بعنوان «عندي فكرة» للفنانين المغربي سعد لمجرد والتونسية يسرا محنوش، والذي من المقرر إطلاقه قريبًا.

سعد لمجرد يروج لـ فيديو كليب «عندي فكرة»

روّج الفنان سعد لمجرد للفيديو، عبر حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مشيراً إلى أنّ الفيديو كليب من ألحان الموسيقار طلال، وسيكون مفاجأة للجمهور وقت طرحه.

سعد لمجرد يعلن عن تعاونه مع يسرا محنوش

وقد سبق وعلق لمجرد على الفيديو، قائلاً: «مفاجأة فنية مبهجة مع صديقتي، ومن المؤكد أنّه لشرف كبير أن أغني من ألحان إحدى الأساطير الموسيقية طلال»، وردت عليه يسرا محنوش بتعليق: «قريباً مفاجأة من ألحان الموسيقار طلال، ومع صديقي الفنان سعد المجرد».

آخر أعمال سعد لمجرد

احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد، منذ شهور بتحقيق أغنيته «قولي متى» 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، حيث تصدرت التريند من أول يوم لطرحها، وتجمع بين الثقافة المغربية والهندية، وتم تصويرها في الهند.

 

 

 

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سعد لمجرد يشارك جمهوره كواليس أغنية قولي متى (فيديو)
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.