سعد لمجرد يشارك جمهوره كواليس أغنية قولي متى (فيديو)

شارك الفنان سعد لمجرد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، كواليس تصوير أغنية قولي متي، التي حققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب.

ونشر سعد لمجرد كواليس الأغنية وعلق عليها: أعز الذكريات خلال تصوير أغنيه قولي متي استمتعوا بتجربة بعض اللحظات الحصرية من وراء الكواليس.

أغنية قولي متى لسعد لمجرد تتصدر التريند

وتصدر مؤخرا الفنان سعد لمجرد التريند بأغنية قولي متى وروح لها عبر انستجرام قبل طرحها قائلاً: «الشعور بالامتنان بشكل لا يصدق والإرهاق من الاستجابة المذهلة لمسارنا الجديد، شكرا جزيلاً لفريقنا العزيز والمشجعين المحبوبين على دعمهم، لقد كان من دواعي سروري المطلق العمل معكم في هذا المشروع، لم أتمكن من فعل ذلك بدونكم جميعًا».