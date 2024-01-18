انتهى طلاب الشهادة الإعداداية في مدارس القاهرة قبل قليل، من امتحان الدراسات الاجتماعية الذي انطلق في تمام الساعة التاسعة صباحا، وبعده امتحانات مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن الامتحانات منذ انطلاقها حتى الآن، ويبحث عشرات الطلاب عن إجابة أسئلة امتحان مادة الدراسات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.

إجابة أسئلة امتحان مادة الدراسات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

وأوضحت المصادر، أنّه جرى توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب خلال أعمال امتحانات التيرم، ومنها امتحان مواد الدراسات والتكنولوجيا، مشيرة إلى أنّ إجابة أسئلة امتحان مادة الدراسات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة يسيرة وبسيطة، ولا توجد أي شكاوى من الامتحانات.

إجابة أسئلة امتحان مادة الدراسات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المواد الدراسية التي يؤديها طلاب الشهادة الإعدادية يوميا، كما يلي.

- توزيع الأسئلة لتكون محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب.

- أن تغطي الأسئلة المستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين جميع مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروءيتها.

- توزيع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية.