«أونروا» تشكر مصر لدعمها لقطاع غزة: «لا تتأخر عن دخول المساعدات»

باعتبارها إحدى مؤسسات الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة والعاملة فى قطاع غزة والمسئولة عن تقديم المساعدات الغذائية للفلسطينيين، أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، تقريراً كشفت فيه عن سير دخول المساعدات الغذائية إلى القطاع والمعوقات التى تقابلها، داعية إلى الوصول الآمن الخالى من العوائق من أجل إيصال المساعدات الإنسانية التى تشتد الحاجة إليها فى القطاع.

المفوض العام: يجب على إسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال أن تضمن حصول السكان على الخدمات الأساسية وتزويدهم بها

وأشار التقرير الذى أعده المفوض العام للأونروا، فيليب لازارينى، إلى أنه بالرغم من أن الجهود الدبلوماسية المكثفة أدت إلى صدور قرار مجلس الأمن رقم 2720، فى 22 ديسمبر الماضى، الذى يطالب بإيصال المساعدات الإنسانية فوراً وبشكل آمن ودون عوائق وعلى نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين فى كافة أرجاء قطاع غزة. إلا أنه ومع ذلك، فلا يزال إيصال المساعدات العاجلة التى تشتد الحاجة إليها محدوداً من حيث الكميات ومحفوفاً بالعقبات اللوجيستية، حسب تأكيد المنظمة.

واستعرض التقرير تطور دخول المساعدات منذ بدء الأزمة، مشيراً إلى أنه «خلال الأسبوعين الأولين من الحرب، فرضت السلطات الإسرائيلية حصاراً محكماً على قطاع غزة، وحظرت دخول كافة الإمدادات، بما فى ذلك الغذاء والماء والدواء والوقود، فى حين تم السماح بأول شحنة من المساعدات الإنسانية فى 21 أكتوبر الماضى بعد عملية تحقق معقدة وطويلة شملت تغيير مسار الشاحنات عبر إسرائيل». ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من بعض الزيادة فى عدد الشاحنات التى يأتى معظمها من مصر وعبر معبر رفح، إلا أن هذا العبور ظل ضئيلاً جداً فى مواجهة الاحتياجات الإنسانية الهائلة.

وكشف مفوض عام الأونروا أنه إلى جانب «القيود الصارمة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية من قبل السلطات الإسرائيلية»، فإن العملية الإنسانية تواجه العديد من التحديات، تتمثل فى: القصف والغارات الجوية والقتال المستمر. وفتح طرق آمنة ومنتظمة للوصول إلى شمال غزة من أجل تقديم المساعدات للمحتاجين وللمرافق المدنية بما فى ذلك المستشفيات مثل «الشفاء» وغيرها. ورفع الحظر المفروض على إيصال الإمدادات التجارية إلى القطاع الخاص حتى يمكن إعادة فتح الأسواق. وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية مع تقليل العقبات البيروقراطية والتأخيرات.

ورداً على محاولات إسرائيلية للإلقاء بتهمة تأخير دخول المساعدات على الأونروا، قال المفوض العام للأونروا: «إن هذا ليس الوقت المناسب لتبادل الاتهامات وترويج المعلومات المضللة. إن القانون الإنسانى الدولى واضح جداً: يجب على دولة إسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال أن تضمن حصول السكان على الخدمات الأساسية وتزويدهم بها. وكان فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة «الأونروا»، قد أعرب خلال لقائه بوزير الخارجية سامح شكرى، عن تقديره الكبير لدور مصر فى التوصل لاتفاق الهدنة، ومبادلة الأسرى والرهائن، بما يتيح زيادة حجم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة خلال فترة الهدنة.

كما وجه كاظم أبوخلف، متحدث الأونروا فى الضفة الغربية، الشكر لجمهورية مصر العربية، لجهودها فى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وقال، فى تصريحات إعلامية، إن معبر رفح ليس تجارياً، وإنما للمسافرين فقط، ومع ذلك لا تتأخر مصر عن المساعدة، بينما معبر كرم أبوسالم الذى يسيطر عليه الجانب الإسرائيلى، هو المخصص للشاحنات، لكنه مغلق منذ يوم 7 أكتوبر، وهذا ما يفسر قلة حجم المساعدات.