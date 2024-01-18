تفاصيل تطوير شارع النبي دانيال بالإسكندرية.. بتكلفة 103 ملايين جنيه

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، تفاصيل أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال من حيث الاهتمام التراثي في النطاق البالغ 750 مترا، وذلك باعتباره من أقدم وأهم شوارع المحافظة حيث تقدر تكلفة التطوير بـ103 ملايين جنيه.

وأكد محافظ الإسكندرية في كلمته، على هامش تفقده الأعمال اليوم، أن المرحلة الأولى تضمنت أعمال التطوير بداية من شارع الشهداء مع ميدان محطة مصر حتى شارع فؤاد بطول 300 متر مع إعادة ترميم ودهان الواجهات الخاصة بـ16 عمارة مع مراعاة المباني التراثية.

تنسيق حضاري لمحلات النبي دانيال

وأشار إلى عمل أنظمة إضاءة للواجهات فضلًا عن عمل نموذج موحد لكافة المحالّ الموجودة بالشارع مع مراعاة توحيد اللافتات الإعلانية للمحالّ طبقًا للتنسيق الحضاري مع استخدام خط الإسكندرية.

ولفت إلى دهان وعمل واجهات «جي آر سي» لأسوار إدارة الإشارة والمعهد الديني والمركز الثقافي الفرنسي مع إعادة تأهيل ودهان المنطقة الأثرية «الصهريج».

تأهيل مسجدي سيدي عبد الرازق والنبي دانيال

وأوضح أنه يتم إعادة تأهيل ودهان مسجد سيدي عبد الرازق وبوابة مسجد النبي دانيال مع مراعاة إقامة سوق للكتب بما يتناسب مع الهوية البصرية للمكان وتغيير الأرصفة وتشطيبات الأرضية ليتحول الشارع إلى ممشى تراثي مع مراعاة الإضاءات الجانبية للشارع بأعمدة إضاءة ديكورية وإضاءات على العمائر لإبراز الزخارف المعمارية وذلك بعد رفع كفاءة البنية التحتية للشارع بجميع المرافق.