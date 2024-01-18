«القومي للمرأة» يستعرض جهوده في التمكين الاقتصادي مع وفد الوكالة الكورية

اجتمع المجلس القومي للمرأة، على مدار يومين، مع وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولي «كويكا»، بهدف التعرف على جهود المجلس في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة العنف ضد المرأة والفتاة.

وخلال اليوم الأول، استعرضت الأستاذة إيزيس حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس جهود المجلس القومي للمرأة في رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، من خلال حملات طرق الأبواب، حيث نجح المجلس من خلال حملات طرق الأبواب أن يطرق ما يزيد على 8.4 مليون باب حتى 2023 لرسائل متنوعة تخدم مختلف قضايا المرأة.

كما أشارت إلى مبادرة «دوي» التي تم إطلاقها، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والتي هدفت إلى تشجيع الفتيات على التعبير على آرائهن ومشاركة القصص لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

وتحدثت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس عن دور المكتب في تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للسيدات، وتصنيفات الشكاوى التي يتلقاها المكتب، وكيفية التعامل مع الشكاوى الواردة للمكتب، وأهم الشركاء الداعمين للمكتب، مشيرة إلى مسار الإحالة الوطني للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف.

كما عرضت نبذة عن الوحدة المجمعة للعنف ضد المرأة والتي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاءها في إبريل 2021، والتي تعد امتدادًا للجهود الوطنية وجهود المجلس القومي للمرأة تحديدًا لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، حيث تم إنشائها لتوفير كل الخدمات للسيدات والفتيات المتعرضات للعنف في مكان واحد ومعالجة التحديات التي تمنع السيدات عن الإبلاغ وتلقي الخدمات المناسبة المتكاملة.

وأوضحت مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس دور المجلس في تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال بناء قدراتها ومهاراتها في مجالات متعددة، ومن بينها تدريبها على المنتجات الحرفية من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية بالمحافظات المختلفة، كما أكدت حرص المجلس على مساعدة السيدات على تسويق منتجاتهن من خلال المعارض المختلفة التي يشارك بها المجلس، وكتالوج "المصرية".

فيما أشارت إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالقومي للمرأة إلى جهود المجلس في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، وأشارت إلى برنامج «تحويشة» والذي يأتي تحت برنامج الشمول المالي بهدف شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإجمالهم في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التماشي مع خريطة البنك المركزي للشمول المالي.

وأشارت الأستاذة شيرين ماهر، منسقة البرنامج الوطني «نورة» بالمجلس، إلى البرنامج الذي يعد جزءًا من المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والتي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. مشيرة أنه يتم تدريب الفتيات من خلال برنامج يهدف إلى بناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وبهدف تعزيز قدراتهن ليصبحن قادرات على التعامل بفعالية مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها.

وقد تضمن اليوم الثاني مناقشة تجربة الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة بكوريا التي تحمل اسم زهرة عباد الشمس «sunflower» وذلك بحضور ممثلي من المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الطب الشرعي، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارة الصحة، والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وقد أعرب الوفد عن سعادته بالتعاون مع فريق المجلس وممثلي الوزارات المختلفة، مستعرضا التجربة الكورية في إنشاء الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوفر خدمة دعم شاملة للمرأة المعنفة بالإضافة إلى مناقشة الإطار القانوني للوحدة ومراحل إنشائها.

وفي الختام، قام الوفد بتفقد معرض منتجات السيدات المشاركات في التدريبات الحرفية الإنتاجية التي نظمها المجلس بمقراته بالمحافظات للمساهمة في خلق فرص اقتصادية للنساء لمواجهة احتياجاتهن لتصبح مقرات المجلس مساحات دائمة لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء المعنفات.