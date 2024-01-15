«القومي للمرأة» يهنئ الدكتورة عبلة الألفي لحصولها على زمالة الكلية الملكية البريطانية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة عبلة الألفى عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وأستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني والمشرف العام على المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة، لانتخابها من قبل الكلية الملكية البريطانية للحصول على الزمالة الفخرية لعام 2024.

«القومي للمرأة» يهنئ الدكتورة عبلة الألفي

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بالدكتورة عبلة الألفي، والتي تمثل نموذج نسائي متميز أثبتت نفسها في مجال طب الأطفال حتى لقبت «بأم أطفال مصر»، وحصلت على العديد من الجوائز في هذا المجال، مضيفة أن انتخاب الدكتورة عبلة للحصول على الزمالة الفخرية من قبل الكلية الملكية البريطانية يأتي اعترافاً وتقديراً لدورها في دعم صحة الطفل وتنمية الأسرة المصرية.

يذكر أن الدكتورة عبلة الألفي حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة المنصورة عام 1978، اجتازت دبلوم طب الأطفال وصحة الطفل من جامعة دابلن بايرلندا في عام 1984، واجتازت الامتحان بالكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية في تخصص طب الأطفال في عام 1987، ومن ثم حصلت على دكتوراة في طب الأطفال بكلية الطب بجامعة المنصورة في عام 2002، ونجحت في الحصول على زمالة بالاختيار بالكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية التابعة لإنجلترا في عام 2004، لتصبح استشاري دولي معتمد في تغذية الطفل والرضاعة الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005، وحصلت على دبلوم للنشطاء الاجتماعيين في تنمية المجتمع من مؤسسة أشوكا العالمية في عام 2019، ليطلق عليها أساتذة وأطباء الأطفال في ذات العام لقب أم أطفال مصر.