«السياحة» تنظم ندوة تعريفية للشركات حول آلية تنظيم برامج «العمرة بلس»

تنظم وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، ندوات تعريفية لشركات السياحة العاملة بالسياحة الدينية، لتعريفهم بالمنتج السياحي الجديد «العمرة بلس»، بهدف جذب المزيد من المعتمرين من مختلف دول العالم لزيارة مصر خلال رحلتهم إلى المملكة العربية السعودية.

ويتضمن منتج «العمرة بلس» زيارة المعتمرين للمواقع الأثرية الإسلامية في مصر، مثل مزارات آل البيت ومجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة ومنطقة الفسطاط، وذلك قبل أو بعد أداء مناسك العمرة.

وأكدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، على أهمية هذا المنتج السياحي الجديد، لأنه يسهم في تأصيل وتعزيز الحضارة والثقافة الإسلامية في الوطن العربي، كما أنه يدعم التكاتف بين الدول العربية والإسلامية.

ومن جهته، أشار الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، إلى أن العديد من المزارات الدينية في مصر تشهد أعمال تطوير، مما يجعلها أكثر جاذبية للسياحة الدينية.