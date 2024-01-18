موعد قطع الكهرباء في سيدي بشر وميامي بمحافظة الإسكندرية حسب المواعيد الجديدة

كشف جدول شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية عن موعد قطع الكهرباء في سيدي بشر وميامي بمحافظة الإسكندرية بحسب المواعيد الجديدة التي يتم العمل بها حتى يوم الأربعاء المقبل 24 يناير الجاري والتي معها نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد قطع الكهرباء في سيدي بشر وميامي بمحافظة الإسكندرية، بحسب مواعيد شركة الكهرباء بالإسكندرية الجديدة في ظل النطاق الذي يعد واحد من أكبر مناطق الإسكندرية.

موعد قطع الكهرباء في سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية

برز موعد قطع الكهرباء في سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية

- سيدي بشر وشارع 30 والفضالي وشارع 45 من 2:15 إلى 3:50 عصرا.

موعد قطع الكهرباء في ميامي بمحافظة الإسكندرية

- ميامي: من 3:15 إلى 4:50 المغرب

- خالد بن الوليد، المحروسة من 4 إلى 5 المغرب.

تعديل مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

ويأتي ذلك بعد تعديل مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية بسبب الامتحانات حيث جرى تكثيف فترة الانقطاع لتصبح من 2 عصرا إلى 5 مساءا على مدار الساعات الثلاثة بدلاً من 11 إلى 5 مساءا.