متى موعد قطع الكهرباء في المدينة بمحافظة الفيوم؟.. اعرف المواعيد الجديدة

يطرح سكان مدينة الفيوم أسئلة حول موعد قطع الكهرباء وفقًا للمواعيد الجديدة التي حددتها شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ضمن خطة تخفيف الأحمال الجديدة التي تتوافق مع امتحانات الترم الأول 2024، وذلك بعدما قررت الحكومة تعديل وتغيير مواعيد قطع الكهرباء لتتناسب مع الامتحانات حرصًا على مستقبل الطلاب والطالبات.

وتستعرض «الوطن» موعد قطع الكهرباء في مدينة الفيوم وفقًا للمواعيد الجديدة التي أعلنتها قطاع كهرباء شمال الصعيد، ضمن جدول قطع الكهرباء الجديد والذي يتضمن انقطاع الكهرباء في الفترة من الساعة 1 ظهرًا وحتى 5 مساءً فقط.

متى موعد قطع الكهرباء في الفيوم؟

وبحسب جدول قطع الكهرباء الجديد فإنّ موعد قطع الكهرباء في مدينة الفيوم ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في الفترة من 1 وحتى 3 ظهرًا يشمل مناطق أكشاك مدرسة الأندلس، والهجانة، وبحر الخفاف، ومساكن الشيخ حسن، وشرف الدين، والساحة الشعبية، والحديقة الدولية 1 و2، والرحمة، وفاكوم، وبرج التجاريين، وجزء من السلخانة، والمدابغ، وجزء من طريق أسيوط، ودار الرماد النور، وأوقاف 1، وبرج عزام، وأرض جعفر، وبرج علاء، ودار الرماد معبد، والصالة، وبرج رمضان شعبان، وبرج الزهراء، والمضرب، وعبد الجواد.

كما تتضمن أكشاك النصر، وكشك عثمان، والتجاريين، ودار الرماد محجوب، والشيخ سعد، وأوقاف 2، ومحمد فوزي، والأطباء، وأكشاك حجرة أحمد كمال، وبنك مصر الإسلامي، والزراعة، والجنينة، والجزائر، ومستشفى الزهراء، والبحاري، والبوتاجاز، ومساكن الجون، وجنينة الحصري، والزامر مفرح، والمبيضة، ولوقا، والروبي، وحجرة الروبي، وأكشاك الأتوبيس، والشيخة شفا، والثانوية بنات، وجامع الحواتم، والمحكمة، وأكشاك شرق الجون، ومسجد التوحيد، وحجرة جامع السلام، وجامع السلام، والإدارة التعليمية، والجون حريش، والبوستة.

جدول قطع الكهرباء الجديد الفترة الثانية

وجاء جدول قطع الكهرباء الجديد الفترة الثانية والتي تبدأ من الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 4:00 عصرًا مناطق كلية الزراعة، واللؤلؤة، وقحافة، والصرف الصحي، والحجة نفيسة، والإخلاص، وقحافة الداخلي، وأكشاك الشيخ سليمان، وجامع الصوفي.

مواعيد قطع الكهرباء الفترة الثالثة

وتتضمن مواعيد قطع الكهرباء الفترة الثالثة بدءًا من الساعة 3:00 عصرًا وحتى 5:00 مساءًا مناطق أكشاك سوق 4، والمدرسة الميكانيكية، وسوق 1 و2 و3، ورزق متا، والزامر المائي، وسوق اللبن، ومحلج الشركة العربية، وأبو الحبال، وسوق التبن.

موعد قطع الكهرباء الفترة الرابعة

ويتضمن انقطاع الكهرباء في الفترة الرابعة بدءًا من 4:00 وحتى 5:00 مساءً مناطق مشرف، وثروت، وخميس، وخالد شعبان، وعبد القادر، وعزت، وسامي محجوب غازتك، وبرج العدالة، والحصان، والنخيل، ومها، والجون، وحمادة جمعة، وعلاء شريف، وحديقة الحيوان، والمدينة المنورة، وبدوي، والنجدة، وأكشاك مدينة الفيوم شرق والتي تتضمن النصر، ومصر للتأمين 2، وبرج محسن جابر، وبرج عبد العليم أحمد، وبرج خالد النجار، وبرج الإنشاء والتعمير.

كما تتضمن حرفوش وتوابعها وأحمال المغذي نهارية، وغرف سامح، والاستاد الرياضي، والإستاد الداخلي، وأبو الحسن، وحمام السباحة، وفاطمة الزهراء، وكشك المحولات وكشك بلال، ومحطة الغاز، وطريق السليين، وبرج سوسن، وكشك السوهاجي، وبرج ناجح، وبرج خالد، وبرج شرابي، وبرج العشيري، ومصطفى حسن 2، والمستشفى العام الخارجي، ودار الرماد معبد، وأكشاك برج حمزة والزراعيين 1 و2، والجراج، والفنية، والحادقة 1 و2 و3، وبرج الإنشاء، وجامع ناصر، ومساكن البنك 1 و2 و3.

كما تتضمن جمعيات 1، وكلية التربية النوعية، والأحوال المدنية، ومبنى قطاع الكهرباء، وكشك الكيمان القديم، وأكشاك الشؤون الاجتماعية، ومساكن التعاونيات 5 و6 و7، والصادق الأمين، والمدن الجامعية، وبرج سيد صادق، والتوفيق، والمطافي، وسوق الفراخ، وبرج رشاد صالح، والشيخ سالم، والفوال، وأولاد خضر 1، وأكشاك سيد سليم 1 و2، ومجاري خاص، وكلية الطب، ومجاري آراب، والمرور، وبرج المهندسين، وبنك القاهرة، وأكشاك الساكت 1 و2، والعلواية، وطريق تلات، ومساكن الصوفي، وأكشاك تقسيم نصار، وسوق 5، ومساكن الصيفية، والصيفية 5، وغرفة جمعة شحاتة، وبرج رجب، ورويال سيتي 1 و2، وكشك طريق السليين، وبرج أنور عمر، وبرج محمد سيد، وبرج عادل أنور، وبرج الحصان 1، وبرج البهنساوي.

مواعيد قطع الكهرباء ساعة واحدة فقط

وتشهد العديد من المناطق قطع الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط بدءًا من 4:00 وحتى 5:00 مساءً في مناطق أكشاك محلج مصر، والجزيرة، والمستشارين، ومجمع المحاكم، والراهبات، والكنيسة، وأكشاك جزء من باغوص، والمحمدية، وفرجاني، وأبراج علاّم، والبنان، وهشام ربيع، ومحمد عبد الفتاح، وصلاح علي، والحصان 2، وخالد قرني، وعلاء عبد الفضيل، ونجلاء، وتقسيم المحافظة، ومديرية الأمن، وتفتيش الرمد، ومركز الفيوم، والحلافي، ومصر للتأمين، ومجلس المدينة، ومساكن المعلمين.

كما تشمل أبراج عصام، والسكة الحديد، والنبوي الهندس، وتقسيم المحافظة، وأكشاك الصيفية 2، وتطوير الصيفية 1 و2، وحجرة برج سامح عزيز، والصيفية 4، وتطوير الصيفية، وأكشاك مدينة الفيوم شرق وهي سيتي تور 0 و5، والحصان 1 ميجا، وعبد الواحد 1 ميجا، وإسلام 500، وجنتي 500، والنجوم 1 ميجا والنجوم 2، وكشك مجمع المواقف، وعمارات الأوقاف بالحادقة، ومساكن الحادقة، وأبراج التجاريين، وبرج المحمود بالحادقة، والمراكبي بالحادقة، وعبد العزيز عشري بالحادقة، وبرج جورج، وبنك باركليز، ومستشفى التحرير والمنطقة المقابلة لها، ونادي شباب ناصر، ومحطة بنزين موبيل بشارع الورشة، ومكتب هيئة قضايا الدولة بشارع الجمهورية، وبرج السلام بشارع الجمهورية، ومكتب الشهر العقاري بشارع الجمهورية، وقصر الثقافة، ومحطة السكة الحديد، وأجزاء من شارع الورشة.

كما تتضمن مساكن التعاونيات، وبرج الزراعيين، وتقسيم الوادي، وبرج المعلمين، ومصطفى باشا، والعريان، والسلام سنتر، وسنترال خالد باشا 1 و2، ومدرسة المسلة، وبرج كمال لطفي، وبرج أمنية، وعمارة الشرق، والمستشفى العام، والمحافظة، والتربية عام، وإستاد خارجي، والمحافظ، والمنتزه، وحجرة التطبيقين 1 و2.