رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بعد قرار وقف قطع الكهرباء صباحا ومساء.. ماهي المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال؟

الأحمال في المحافظات

كتب:

أحمد أبوضيف
05:44 ص | الأحد 14 يناير 2024
تخفيف الأحمال

تخفيف الأحمال

كشفت وزارة الكهرباء جدول تخفيف الأحمال الجديدة لقطع التيار رسميا من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة مساءً من كل يوم، بدلا من التوقيت القديم الذي كان يبدأ من الساعة 11 صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

جداول تخفيف أحمال الكهرباء

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجداول الجديدة تجنبت قطع التيار الكهربائي خلال فترات الصباح والمساء ليلا لتكون خلال الفترة من الثانية ظهرا حتى الخامسة مساءً، تحقيقا لرغبات أولياء الأمور بمختلف المحافظات، بمنحهم الطلاب اكبر فرصة للمذاكرة و التحصيل خلال فترة الامتحانات.

شركات الكهرباء ال9

وطبقت شركات الكهرباء المواعيد الجديدة لجدول تخفيف الأحمال وهم الـ9 وهم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء و شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، و شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، و شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، و شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، يواصلون عملهم ليل نهار لتوفير كافة المتطلبات الخاصة باستمرار عمليات وجود التيار الكهربائي.

اقرأ المزيد:

مراعاة للطلاب خلال فترة الامتحانات.. مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة بالمحافظات

مواعيد جديدة لقطع الكهرباء في 17 محافظة.. اعرف جدول تخفيف الأحمال.. عاجل

منازل مستثناة من تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف السبب

بعد ساعات من الآن.. تطبيق جدول تخفيف الأحمال الجديد رسميًا.. عاجل

عاجل.. المدن المستثناة من خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرفها
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.