بعد قرار وقف قطع الكهرباء صباحا ومساء.. ماهي المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال؟

كشفت وزارة الكهرباء جدول تخفيف الأحمال الجديدة لقطع التيار رسميا من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة مساءً من كل يوم، بدلا من التوقيت القديم الذي كان يبدأ من الساعة 11 صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

جداول تخفيف أحمال الكهرباء

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجداول الجديدة تجنبت قطع التيار الكهربائي خلال فترات الصباح والمساء ليلا لتكون خلال الفترة من الثانية ظهرا حتى الخامسة مساءً، تحقيقا لرغبات أولياء الأمور بمختلف المحافظات، بمنحهم الطلاب اكبر فرصة للمذاكرة و التحصيل خلال فترة الامتحانات.

شركات الكهرباء ال9

وطبقت شركات الكهرباء المواعيد الجديدة لجدول تخفيف الأحمال وهم الـ9 وهم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء و شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، و شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، و شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، و شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، يواصلون عملهم ليل نهار لتوفير كافة المتطلبات الخاصة باستمرار عمليات وجود التيار الكهربائي.