علاج 5600 رأس ماشية ضمن قافلة بيطرية ضمن «حياة كريمة» بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم، انطلاق قافلة طبية بيطرية موسعة استمرت لمدة 6 أيام بدءًا من 12 وحتى اليوم 18 يناير الجاري في مختلف قرى ونجوع ومراكز محافظة الفيوم، بالاشتراك بين معهد التناسليات الحيوانية، ومديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، ومعاهد الثروة الحيوانية، وصندوق التأمين على الماشية، تحت رعاية المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتضمنت القافلة البيطرية عيادات متنقلة تمكنت من توقيع الكشف الطبي، وتقديم العلاج على الماشية، والأغنام، والماعز، والدواب، لدى الفلاحين وصغار المربين بمختلف أرجاء المحافظة.

انطلاق القافلة ضمن حياة كريمة

وكشف الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، في بيان صحفي، عن أنّ تنظيم تلك القافلة جاء ضمن أعمال الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى المعيشة خصوصًا لدى المزارعين وصغار المربين.

الكشف على 5608 حيوانات

وأوضح أنّ القافلة البيطرية تمكّنت من اختبار عشار وإجراء فحص وعلاج تناسلي وسونار لنحو 683 حالة، كما جرى الكشف وتقديم العلاج الباطني والتهاب الضرع لنحو 778، فضلًا عن علاج الطفيليات الداخلية والخارجية لنحو 3001 حيوان.

إجراء 32 عملية جراحية

وأكد إجراء 32 عملية جراحية لبعض الماشية، فضلًا عن تحصين 1114 رأس ماشية بتحصينات غير سيادية لنحو 5608 حالة، لدى 3112 من المزارعين وصغار المربين بمختلف أرجاء المحافظة.