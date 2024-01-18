التحفظ علي طالب حضر مكان شقيقه امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية تحفظ لجنة في مركز شربين على طالب أثناء أداء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم بعد أن حضر إلى الامتحان بدلا من شقيقه.

التحفظ علي طالب حضر بدلا من شقيقه الامتحانات بالدقهلية

وأشار إلى أنه أثناء امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمركز شربين تم التحفظ علي طالب وإبلاغ الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة وعمل اللازم، في مركز شربين بمدرسة الخطيب ويدعي الطالب «ا ي» بدلا من شقيقه الطالب «م ي»، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وتابع ناصر شعبان الامتحانات اليوم من خلال التواجد في غرفة العمليات، بعد أن ادي بها نحو 108 آلاف و377 طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية للشهادة العامة، ونحو 1600 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و62 طالب وطالبة من مدارس الصم وضعاف السمع، و4 من مدارس النور للمكفوفين