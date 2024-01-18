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طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يشيدون بسهولة امتحانات العلوم والتربية الدينية

كتب:

حسن صالح
02:14 م | الخميس 18 يناير 2024
امتحانات الإعدادية القليوبية

امتحانات الإعدادية القليوبية

أعرب طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية عن سعادتهم بسهولة امتحانات مادتي العلوم والتربية الدينية، والتي أدوها اليوم، في ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، مؤكدين أن الامتحان في مادة العلوم جاء في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء نقاط لتميز الطالب المتفوق، فيما جاء امتحان التربية الدينية، مناسبا مع المنهج الذي جرى دراسته.

قال محمود السعيد، طالب بمدرسة ببنها لـ«الوطن» إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وكان أكثر من رائع، ومناسبا لما جرى دراسته.

غرفة عمليات رئيسية لمتابعة امتحانات الشهادة

وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحانات اليوم، مشيرة أن الامتحانات كانت مناسبة لمستويات الطلاب المختلفة.

الطلاب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

أشارت وكيل وزارة التعليم، في بيان لها، أن 113 ألفا و262 طالبًا وطالبة، يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث جرى أداء امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية، داخل 440 لجنة عامة. 

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، قد أنهت إجراءات امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، وشكلت الكنترولات وأعدت قوائم الطلاب وأرقام الجلوس، إضافة إلى إعداد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، لمواجهة أي إخلال بالنظام خلال الامتحانات، بحيث يتم حرمان أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على جروبات الغش ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

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