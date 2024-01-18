تحذير من مرض خطير ينتشر بين أطفال بريطانيا.. الأعراض وطرق الوقاية

تحذير جديد أطلقته السلطات البريطانية بعد تفشي مرض خطير في عدد من الأقاليم بها، إذ ارتفعت نسبة الإصابة بمرض الحصبة بين الأطفال خلال الفترة القليلة الماضية، وهو ما استدعى السلطات لرفع حالة الطوارئ بعد طلب وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أكدت أن هناك 1603 حالات مشتبه في إصابتها بمرض الحصبة في أقاليم إنجلترا وويلز، وهو ما سجَّل ارتفاعا ملحوظا عن الأعوام الماضية، محذرة من انتشاره في لندن وويست ميدلاندز، بحسبما نشره الموقع الرسمي لوكالة الأمن الصحي الرسمية، مؤكدة أن العام الحالي 2024، سيشهد ارتفاعا أيضا في عدد الإصابات.

ما هو مرض الحصبة؟

وبحسب الدكتور مصطفى عوض الله، أخصائي طب الأطفال، فإن مرض الحصبة هو فيروس معد يصيب الأطفال في مرحلة الطفولة، وتمتد فترة حضانته لـ15 يوما، لكن الطفل يكتسب مناعة لسنوات طويلة، وهو عبارة عن طفح جلدي ذو شامة حمراء تظهر عادة على الوجه وخلف الأذن وتصيب الظهر والقدم.

أعراض مرض الحصبة

وبحسب أخصائي طب الأطفال، فإن أعراض مرض الحصبة التي تصيب الأطفال بدءا من سن 12 شهرا، تكون كالتالي:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- ظهور طفح جلدي.

- تورم الغدد حول الرأس والرقبة.

- تحسس العينين من الضوء.

- سيلان الأنف وسعال.

- آلام المفاصل

- احمرار العين، مع وجود ألم بها.

طرق الوقاية من مرض الحصبة

- ضرورة تلقي التطعيمات اللازمة في مواعيدها المقررة.

- تناول الأدوية المسكنة وخافضة الحرارة.

- تناول السوائل.

- الحرص على تهوية الغرفة او مكان تواجد الطفل.

- عزل الأطفال المصابين.

- الحرص على تناول الفيتامينات مثل فيتامين A.

منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت في وقت سابق، خلو مصر من مرضى الحصبة والحصبة الألماني، مؤكدة أنها قادرة على مواجهته.