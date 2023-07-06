امتحان الإنجليزي 2023 للصف الثالث الثانوي.. اعرف توزيع الدرجات

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الإنجليزي 2023 في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات لمواجهة الغش الإلكتروني، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023.

امتحان الإنجليزي 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل ومواصفات امتحان الإنجليزي 2023 وعدد الأسئلة و توزيع الدرجات:

- عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة: 37 سؤالًا.

- المجموع الكلي لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة: 50 درجة.

- عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية المقالية للثانوية العامة: 3 أسئلة.

- المجموع الكلي لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية المقالية: 8 درجات.

- عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة الموضوعية: 34 سؤالًا.

- المجموع الكلي لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الموضوعية: 42 درجة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ووجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة خلال تفقده لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، كما يلي.

- توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق.

- فتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

- تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

- المراجعة المستمرة لتشغيل كاميرات المراقبة باللجان بمختلف محافظات الجمهورية.

- إحالة أي عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة.