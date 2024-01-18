محمد قماح: عمرو دياب نجم كل الأجيال.. وسعيد بتعاوني معه في «الكلام ليك أنت»

أعرب المطرب المصري محمد قماح عن سعادته البالغة بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب للمرة الثانية على التوالي بأغنية «الكلام ليك أنت» من كلمات تامر حسين وألحان محمد قماح وتوزيع أسامة الهندي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه التعاون الأول بينهما من خلال أغنية «الحفلة».

محمد قماح يتحدث عن تعاونه مع الهضبة

أغنية «الحفلة» التي تصدرت تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها في أبريل من العام الماضي، وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح.

وتابع قماح مُتحدثاً عن تجربتيه مع عمرو دياب قائلًا: «عمرو دياب نجم كل الأجيال ويكفي أن نستمع أنه على وشك إطلاق ألبوم فيكون هو الحدث بكل تفاصيله بداية من البوستر والموسيقى التي يُقدمها وأفكار أغنياته، فخور بالتعاون الثاني مع الهضبة عمرو دياب وسعيد بالنجاح الذي تُحققه أغنية الكلام ليك انت بعدما حققت الحفلة نجاح كبير في العام الماضي، والتعاون مع عمرو دياب حالة خاصة ومُشجعة لأي موسيقي أن يُقدم أفضل ما لديه لنجم كل الأجيال عمرو دياب».

قماح يتحدث عن إمكانية تعاونه مع الهضبة

وعن إمكانية التعاون مُستقبلا مع الهضبة عمرو دياب من جديد، أشار قماح إلى أنه يتمنى بكل تأكيد التعاون معه، ويؤكد على رغبته الدائمة في الاجتهاد في التلحين والتوزيع الموسيقى وكذلك التنفيذ الإنتاجي للموسيقى منذ البداية للنهاية، ويقول أنه تعلم الكثير واجتهد من أجل أن يجمع بين الكثير من الفنون الموسيقية التي تُفيده بعمله، ويرى أن تعاونه ونجاحه مع عمرو دياب بتوفيق من الله في الأساس واجتهاد وسعي في تحقيق الأحلام والطموحات الفنية التي يرى أنها كبيرة وما زال الطريق طويل أمامه.