موسم «أغاني النكد» برعاية عمرو دياب وتامر عاشور ورامي صبري

من الواضح أن نجوم الغناء قرروا أن يكون الموسم الحالي «موسم نكد ودراما»، إذ بدأه الهضبة عمرو دياب بألبومه الجديد «مكانك»، ومن بعده رامي صبري بـ«النهايات أخلاق»، ورامي جمال بألبوم أطلق منه أغنية «دوخناك يا فراق»، ثم تامر حسني بأغنية «موحشتكش»، والخميس المُقبل يأتي ملك الأحزان تامر عاشور بأغنية «هيجيني موجوع».

ألبوم عمرو دياب

الهضبة عمرو دياب أول من افتتح موسم الدراما بـ6 أغنيات «نكد»، ضمن ألبومه المكون من 12 أغنية، وهي أغنية «مابتغيبش» التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي، وأغنية «معرفش حد بالاسم ده»، للكاتب أيمن بهجت قمر وألحان أحمد إبراهيم، وأغنية «مكانك» كلمات تامر حسين وألحان عمرو دياب، وأغنية «بيوحشنا» كلمات تامر حسين وألحان مدين، وأغنية «سلامك وصلي» كلمات محمد القاياتي وألحان محمد يحيى، وأغنية «متتعوضش بحد» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

ألبوم رامي صبري

أما رامي صبري فـ«الجواب» باين من عنوانه، بألبومه «النهايات أخلاق»، والذي أطلق منه عشر أغنيات جميعهم دراما وتندرج تحت بند «النكد»، وهما أغنية «النهايات أخلاق» كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، و«بين الحيطان» كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري و«بحكي عليكي» من ألحان مدين، كلمات: أحمد علي و«حلفتك بالليالي» من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمرو الشاذلي و«جت سليمة» كلمات أحمد على موسى وألحان رامي صبري و«مبسوط يا بُعد» من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري و«أمانة يا قلبي» كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري و«ليك غلاوة عندي» من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري.

تامر حسني

تامر حسني أطلق أغنية «موحشتكيش»، ورغم أنها تأتي ضمن ألبوم «هرمون السعادة»، لكنها أغنية ليس لها علاقة بالسعادة أبدًا، وهي أغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

رامي جمال

رامي جمال ملك الأغاني الدرامية مُلحنًا قبل أن يكون مغنيا، قال عبر «إنستجرام»: «والله الناس صعبانة عليا من الدراما اللي جوه الألبوم»، حيث أطلق ألبوم يحمل اسم «دوخناك يا فراق»، وطرح منه 4 أغنيات وهي «حكايتنا منهية» كلمات أحمد عبد النبي وألحان رامي جمال، و«هيبدأ يتكلم» كلمات محمد البنداري وألحان محمد شحاتة و«متأخر جيت» كلمات محمد مصطفى مالك وألحان محمود أنور و«دوخناك يا فراق» كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور.

تامر عاشور

«هيجيلي موجوع» الأغنية التي قرر تامر عاشور طرحها يوم الخميس المُقبل وهي أغنية من كلمات محمود عليم وألحان عمرو الشاذلي.