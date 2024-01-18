«خارجية النواب»: زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر تجسيد للعلاقات الاستراتيجية

أكّد كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أنَّ زيارة وزير الخارجية الصيني للقاهرة وانج يي ولقاؤه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجسد ما انتهجته السياسة الخارجية المصرية منذ تولي الرئيس قيادة البلاد من سياسة متوازنة ومتزنة، فشهدت العلاقات بين مصر والصين خلال العقد الفائت تطورا لترتقي إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين

وتابع «درويش»، أنَّ مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين وقد تطورت علاقات البلدين للمستوى الاستراتيجي في كل المجالات، إذ تدعم البلدان كل منهما الآخر في المحافل الدولية، كما تتسق توجهات السياسات الخارجية للبلدين في احترام السيادات الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الوطنية والالتزام بمبدأ «الصين الواحدة»، إضافة إلى التوافق حول القضايا الإقليمية وخاصة قضايا الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية من ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين.

واختتم رئيس لجنة خارجية النواب حديثه قائلًا: «من المنتظر أن تشهد العلاقات بين البدين خلال المستقبل القريب طفرات على مستوى العلاقات في مجال الاستثمارات الصينية في مصر وتزايد السياحة الصينية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية والعلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية».