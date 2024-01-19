أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19-1-2024.. شهدت تراجعا خلال 24 ساعة

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19-1-2024، في الأسواق المحلية، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن في التعاملات الصباحية 65 جنيهًا، على أن يصل الكيلو إلى المستهلك النهائي، بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا، حسب المنطقة التي تقع بها المحال التجارية.

وجاء الاستقرار عقب انخفاض أسعار الدواجن بشكل كبير، أمس، وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19-1-2024 بجميع أنواعها في بورصة الدواجن، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء بـ65 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار؛ لتباع في المحلات بالأسواق بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

وسجّلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات تسليم أرض المزرعة، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيهًا للكيلو.

وبعد انخفاضها أمس بشكل كبير بقيمة 5 جنيهات، سجّلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، 66 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 70 و90 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

وجاء سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.