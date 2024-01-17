أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024.. هبوط الفراخ البيضاء 3 جنيهات

أعلنت بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024 تراجع الدواجن البيضاء نحو 3 جنيهات للكيلو، إذ سجل نحو 72 جنيهًا للمستهلك، مقارنة بأسعار أمس 75 جنيهًا لكيلو الفراخ البيضاء، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء 17 -1-2024 وتوضح أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة والمحلات للمستهلك، وهي كالتالي.

- أسعار الفراخ البيضاء 64 جنيهًا في بورصة الدواجن مقارنة بأسعار أمس وتباع في الأسواق للمستهلك بنحو 72 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وسجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2024 نحو 78 جنيهًا في أرض المزارع، كما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بنحو 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024 نحو 100 جنيه في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 120 جنيهًا للكيلو.

- روزي برابر 18 جنيهًا.

- بط فرنساوي 32 جنيهًا.

- بط مولار 45 جنيهًا.

- بط مسكوفي ار 45 جنيهًا.

- كتكوت ابيض شركات 26 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.

- بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.

- كتكوت جيل تاني 11.5جنيه.

- كتكوت ساسو جيل أول 23 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 19 جنيهًا.