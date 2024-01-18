بشرة خير.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم الخميس 18-1-2024

سجلت أسعار الفراخ في ‎بورصة الدواجن اليوم الاثنين، تراجعًا كبيرا في الأسواق المحلية، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في التعاملات الصباحية 65 جنيهًا وفق مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع، على أن يصل الكيلو إلى المستهلك النهائي، بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا.

وتستطرد «الوطن» في السطور التالية، سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 18-1-2024 وبجميع أنواعها الأخرى، سواء البيضاء أو البلدي أو الحمراء في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن اليوم، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وبورصة الدواجن.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار، لتباع في المحلات للمستهلكين بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيهًا للكيلو.

تراجع كبير في أسعار الدواجن الحمراء اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بشكل كبير جدا، ووصلت إلى 66 جنيهًا في المزارع بدلا من 71 جنيه بتراجع 5 جنيهات للكيلو، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 70 و90 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

وسجلت أسعار كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.