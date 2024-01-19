دعاء الخروج من مكة.. ردده النبي قبل اتجاهه إلى المدينة

يحرص المعتمرون والحجاج من الإكثار من ترديد الأدعية خلال وجودهم في مكة، كما يحرص الكثير منهم على قول دعاء الخروج من مكة، ولكن قد لا يعلم البعض ماذا يقول وقتها، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء الخروج من مكة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في دعاء الخروج من مكة، أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، في قصة «الهجرة النبوية» حينما خرجا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بعدما أذن الله للنبي بذلك، ودع النبي مكة وداعا خاصا.

واستكمالا للحديث عن دعاء الخروج من مكة، ووفقًا لما ذكرته دار الإفتاء في قصة الهجرة النبوية، نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة نظرة وداع حارة، ورد صلى الله عليه وسلم قائلا: «والله إني لأخرج منك، وإني لأعلم أنك أحب أرض الله إلى الله، وأكرمها على الله.. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت».

تعرف دعاء الخروج من مكة

وفي رواية أخرى أنه قال : «والله إنك لأحب أرض الله إلي، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك قهرًا ما خرجت»، وفى رواية غيرها أنه قال :«اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إلى، فأسكني أحب البلاد إليك».

ويمكن للمعتمر أو الحاج ترديد أكثر من صيغة لدعاء الخروج من مكة، خاصة وأن الدعاء عبادة جليلة حثَّ عليها الشرع الشريف ورغَّب فيها، حسبما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهوري، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، مستشهدًا بقول الله عز وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.