«الأوقاف» تنظم فعاليات حول السيرة النبوية من البعثة إلى الهجرة

أقيمت فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي في ‏ست وعشرين ‏محافظة، اليوم، في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن النبي من البعثة إلى الهجرة، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

بداية نزول الوحي

وأكد العلماء أنّ النبي، صلى الله عليه وسلم، لما بلغ أربعين سنة جاءه جبريل عليه السلام، بالوحي من ربه وهو في غار حراء، وظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لافتين إلى أن الفترة من البعثة إلى الهجرة النبوية ذات أحداث وتاريخ عظيم، وأن الهجرة كانت حدثًا فريدًا وفارقًا في تاريخ الإسلام بعد بعثة نبينا محمد.

تفاصيل الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أنّ الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عين شمس في محافظة المنيا.‎

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التوبة في محافظة البحر الأحمر.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المناوي في محافظة دمياط.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو حنيفة في محافظة شمال سيناء.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المتولي في محافظة الدقهلية. ‎

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الطور في محافظة جنوب سيناء.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرزاق في محافظة بورسعيد.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد علي في محافظة الإسماعيلية.

‎أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير بمحافظة مطروح.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الزيات بمحافظة القليوبية.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مياس في محافظة قنا.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة في محافظة البحيرة.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عزاز في محافظة المنوفية.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيد أحمد البدوي في محافظة الغربية.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البرنس إبراهيم في محافظة الإسكندرية.

‎أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زاد المعاد في محافظة الشرقية.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير في محافظة أسيوط.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أسوان في محافظة أسوان.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري في محافظة الوادي الجديد.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد إسماعيل القاي في محافظة بني سويف.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مصطفى محمود في محافظة الجيزة.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عليوة في محافظة الفيوم.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأزهر في محافظة سوهاج‎.

أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشرقي في محافظة كفر الشيخ.

‎أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو شحات في محافظة الأقصر.

‎أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الخضر في محافظة السويس.