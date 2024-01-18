محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروع ممشى أهل مصر الواقع على كورنيش النيل القديم، حيث يشهد المشروع الانتهاء من المستوى الأول، ويضم الممشى 56 محلاً وكافتيريا وبازار ومطعم سياحي على أعلى مستوى، ويتم تجهيزه بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية.

وأكد اللواء أشرف عطية، خلال الجولة التفقدية، ضرورة زيادة وتسريع وتكثيف وتحسين وتنسيق الجهود لإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، وذلك لإتمام البانوراما الجمالية والحضارية لمدينة أسوان.

محافظ أسوان يوجه بأعمال التشجير والمساحات الخضراء

وشدد على أهمية الانتهاء من أعمال التشجير وتهيئة المساحات الخضراء في محافظة أسوان، وتوفير جميع احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا للمعايير المصرية.

ويجري العمل على استكمال الممشى الزجاجي في المستوى الثالث من المشروع، لتمكين الزائرين والأفواج السياحية وسكان المحافظة من الاستمتاع بالمنظر الفني الساحر لنهر النيل الأثري.

تأتي هذه الجولة التفقدية ضمن جولات اللواء أشرف عطية الصباحية؛ لمتابعة تقدم أعمال المشروعات الحالية في مختلف قطاعات العمل العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.