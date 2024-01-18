أزمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب وحدة المسح.. ماذا حدث؟

أزمة في وحدة المسح التابعة لهيئة الأركان العامة في الاحتلال الإسرائيلي نظرًا لقرار جيش الاحتلال بمنحهم نصف المكافأة المقررة لجنود الاحتياط.

جنود الوحدة أبدوا اعتراضهم على القرار

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية ما ذكره أحد جنود الوحدة والذي أبدى شعوره بالخجل قائلًا: «شعرنا بالخجل، الناس يخاطرون بحياتهم في أراضي الفلسطينيين، وهذا هو الشكر إنه أمر مؤسف ومخيب للآمال».

وتعتبر وحدة المسح التابعة لهيئة الأركان العامة بجيش الاحتلال هي الوحدة المسؤولة عن تحديد أماكن الجثث وإزالتها في حالات الطوارئ.

وجرى إبلاغ جنود الوحدة أنهم لن يتلقوا سوى نصف المنحة التي حددتها الحكومة لجنود الاحتياط الذين يشاركون في الحرب في مواقع قتالية حوالي 2000 شيكل ما يعادل 530 دولار وليس 4000 شيكل ما يعادل 1060 دولارا والتي سيحصل عليها باقي جنود الاحتياط.

مهمتهم مسح وجمع الجثث والأشلاء

ومنذ بداية العدوان، قامت الوحدة بمسح وجمع الجثث والأشلاء على جانبي الحدود مع قطاع غزة، وكذلك على الأرض وفي الأنفاق العميقة في غزة.

وبسبب الحاجة المتزايدة إليهم، فإن هؤلاء الجنود، الذين يعملون بشكل وثيق مع وحدات النخبة، لا يرون التسريح في الأفق القريب.