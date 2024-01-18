«أوقاف كفر الشيخ»: افتتاح 4 مساجد جديدة غدا

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، 4 مساجد ما بين جديدة وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير، غدًا الجمعة، بمراكز «قلين، وكفر الشيخ، والحامول، وسيدي سالم»، ضمن 14 مسجدًا تفتتحها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

افتتاح 4 مساجد بكفر الشيخ

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ لـ«الوطن»، أنّه سيجري افتتاح 3 مساجد ما بين جديدة وإحلالاً وتجديداً، غداً الجمعة، وهي «مسجد تفتيش الأوقاف بعزبة تفتيش الأوقاف بمركز قلين، ومسجد الحميدية الكبير بقرية الحميدية بمركز كفر الشيخ، ومسجد شرق البنوان بقرية شرق البنوان بالسحايت بمركز الحامول»، كما سيجري افتتاح مسجد واحد صيانة وتطويرًا وهو «مسجد البحري بقرية القصابي بمركز سيدي سالم».

وأوضح «بسيوني»، أنّه سيُشارك في افتتاح المساجد، بحضور عدد من قيادات الأوقاف ورؤساء المراكز والمدن، مشيرًا إلى أنّ خطبة الجمعة ستكون بعنوان «مجتمع بلا إدمان خطوات على الطريق»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

افتتاح 509 مسجدًا في 6 أشهر

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه 509 مسجدًا منها 394 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و115 مسجداً صيانة وتطويراً، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 19 يناير 2024 عدد 11 ألفا و531 مسجداً، بتكلفة تُقدر بنحو 15 ملياراً و839 مليون جنيه.