التحفظ على معدات ومواد لاستخدامها في البناء المخالف بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركزي دسوق وفوه بكفر الشيخ، اليوم، من التحفظ على معدات ومواد بناء قبل استخدامها في تعديات البناء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

التحفظ على معدات ومواد بناء بمركزي دسوق وفوه

وتحفظت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، على عدد 2 خلاطة، ولورد، وعدد واحد حفار، وسيارة نقل، وونش ومعدات، وعدد من مواد البناء عبارة «أسمنت، وحديد مسلح، وخشب»، بالإضافة إلى ردم فحر قواعد لرمي قواعد بشارع الفار، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

كما تحفظت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، رئيس المركز والمدينة، على تريلا «سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة رمل» والمستخدم في أعمال البناء بدون حمل التصريح القانوني اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقاول القائم بالأعمال والمضبوطات طبقاً للقانون.

التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المُعد لذلك.